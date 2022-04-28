حذرت الجزائر من أنها ستفسخ عقود تصدير الغاز إلى إسبانيا إذا باعت مدريد أي غاز جزائري إلى دول أخرى، بما يخالف المنصوص عليه في العقود، بحسب رويترز.

وتأتي تحذيرات الجزائر، بعد أن قررت إسبانيا تصدير الغاز إلى المغرب عبر خط أنابيب. وأكدت وزارة الطاقة الإسبانية أن شحنات الغاز التي سيتم تصديرها للمغرب لن تشمل غاز من الجزائر.

وسبق أن قالت الجزائر إنها ستلتزم بعقدها مع إسبانيا رغم سحب سفيرها بسبب نزاع بين البلدين يتعلق بالصحراء الغربية التي يسيطر عليها المغرب.

تدهورت العلاقات بين الجزائر والمغرب خلال العامين الماضيين، وفي العام الماضي قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع الرباط.

وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تسعى إلى استقلال الصحراء الغربية، وهي منطقة يعتبرها المغرب أرض تابعة له. وأعلنت إسبانيا الشهر الماضي أنها تدعم خطط الرباط لمنح المنطقة حكم ذاتي.

كما قررت الجزائر العام الماضي عدم تمديد اتفاق لتصدير الغاز عبر خط أنابيب يمر عبر المغرب إلى إسبانيا يشكل تقريبا كل إمدادات الغاز المغربية. وتزود الجزائر إسبانيا من خلال خط أنابيب مباشر تحت البحر وعن طريق السفن، بحسب رويترز.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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