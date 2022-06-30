تقدم تحالف يضم بنك بوبيان الكويتي مع مجموعة زين للاتصالات في الكويت ومجموعة من مستثمرين آخرين، لطلب لبنك الكويت المركزي، للحصول على رخصة لتأسيس بنك رقمي، بحسب بيانين منفصلين من الشركتين لبورصة الكويت الخميس.

وتنتهي الخميس، المهلة التي أعلنها بنك الكويت المركزي والتي بدأت في نهاية يناير الماضي، لتلقي طلبات الشركات الراغبة في الحصول على رخصة مصرفية لتأسيس بنوك رقمية.

وتتجه دول المنطقة إلى التحول الرقمي في عدة قطاعات تشمل الخدمات المصرفية والحكومية.

وقد تقدم عدد من الشركات الكويتية للحصول على رخصة بنك رقمي.

للمزيد: شركتان كويتيتان تتقدمان لرخصة تأسيس بنوك رقمية بالكويت



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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