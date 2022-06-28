تعتزم الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة (أوريدو) الكويتية التابعة لشركة أوريدو للاتصالات القطرية وشركة المنار للتمويل والإجارة الكويتية، والتي تعمل في قطاع تمويل الشركات و الأفراد التقدم بطلب لبنك الكويت المركزي للحصول لكل منهما على رخصة لتأسيس بنك رقمي، بحسب إفصاحات من الشركات للبورصة.

وكان بنك الكويت المركزي، أعلن في نهاية يناير الماضي أن على الشركات الراغبة في الحصول على رخصة مصرفية لتأسيس بنوك رقمية تقديم طلباتها في مهلة أقصاها نهاية يونيو 2022 على أن يكشف المركزي عن الطلبات المستوفية للشروط بنهاية العام.

تتجه دول المنطقة إلى التحول الرقمي في عدة قطاعات تشمل الخدمات المصرفية والحكومية.



وكانت الشركة الكويتية للاستثمار، أعلنت أيضا التقدم للرخصة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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