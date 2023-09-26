تعزز مجموعة فنادق راديسون مكانتها كواحدة من مجموعات الفنادق العالمية الرائدة في الشرق الأوسط من خلال توقيعها على 11 فندقًا ومنتجعًا جديدًا خلال عام 2023 في جميع أنحاء المنطقة.

كشفت مجموعة فنادق راديسون خلال مجريات قمة مستقبل الضيافة لعام 2023 عن هدفها الأخير المتمثل في الوصول إلى 100 فندق في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2026. ومع إيمانها القوي بمستقبل صناعة السفر والضيافة في المنطقة، تركز المجموعة أنظارها على أهدافٍ أكبر، وتخطط لإنشاء وضم 150 عقارًا قيد التشغيل والتطوير إلى محفظتها بحلول عام 2030 في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

بعد سجل حافل من التعاقدات الجديدة والشراكات المهمة، تتابع مجموعة فنادق راديسون في تركيزها الاستراتيجي وتوسعها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت نفسه، تخطو المجموعة خطوات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق وعمان والأردن، مما يؤكد خطتها الطموحة لتطوير أكثر من 90 فندقًا عبر علاماتها التجارية العشر المتميزة.

شهدت مجموعة فنادق راديسون في المملكة العربية السعودية، تطورًا سريعًا في المدن الكبرى ومراكز الأعمال. سيضع الافتتاح المرتقب لفندق بارك إن باي راديسون مكة شرق ذاخر، معيارًا جديدًا للإقامة المعاصرة في مدينة مكة المكرمة، ليلبي احتياجات العدد المتزايد من الزوار الدوليين والإقليميين. وبالنظر إلى المستقبل القريب، تخطط المجموعة لمزيد من التوسع في مدينة مكة المكرمة مع الافتتاح المرتقب لفندق بارك إن باي راديسون مكة غرب ذاخر. وفي جدة، تعمل المجموعة على افتتاح فندق فيفيد جدة، لينضم إلى مجموعة راديسون انديفيديولز، والمقرر افتتاحه في الربع الأخير من عام 2023 لتلبية احتياجات المسافرين من رجال الأعمال والسياح. وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر افتتاح فندق وشقق بارك إن باي راديسون، الرياض العليا الشمالية، في شهر ديسمبر 2023. تؤكد هذه التطورات التزام مجموعة فنادق راديسون الثابت بتوسيع نطاق وجودها في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية المملكة لعام 2030.

تماشيًا مع الإنجازات التي حققتها المجموعة من خلال اتفاقياتها المبرمة لعام 2023 في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. تستمر مجموعة فنادق راديسون في خططها التوسعية في المنطقة، والتي تشمل على العديد من الفنادق البارزة، مثل فندق راديسون جدة شارع التحلية وفندق راديسون بلو حائل المقرر افتتاحهما في عامي 2024 و2025 على التوالي. وتظل الباكستان محط اهتمام المجموعة الفندقية لهذا العام من خلال توقيعها على أربعة فنادق وشقق فندقية جديدة في العاصمة إسلام آباد.

في أكتوبر 2023، تخطط مجموعة فنادق راديسون للكشف عن فنادقها الجديدة في جميع أنحاء سلطنة عمان، وهي مسقط ليفاتيو سويتز، تابع لمجموعة راديسون انديفيديولز، وفندق راديسون مسقط بانوراما. بالإضافة إلى هذه الافتتاحات، وقعت المجموعة أيضًا اتفاقيات لمنتجع بارك إن باي راديسون بيمه وشقق راديسون المخدومة في صلالة.

وتعليقًا على خطط المجموعة التوسعية في المنطقة، قال إيلي ملكي، نائب رئيس التطوير لمنطقة الشرق الأوسط واليونان وقبرص وباكستان، في مجموعة فنادق راديسون: "نحتفل في عام 2023، بعامٍ من الإنجازات الرائعة، والتي هي انعكاسًا لتوسعنا المستمر في منطقة الشرق الأوسط وباكستان. إن التزامنا بالتميز يدفعنا إلى الكشف عن المزيد من الفنادق ومع إضافة أكثر من 11 عقارًا جديداً للمجموعة، سيتجاوز عدد الغرف 2000 غرفة قبل نهاية العام الجاري. بينما نعمل على تعزيز تواجدنا، نتوقع بفارغ الصبر افتتاح المزيد من فنادق راديسون الجديدة والاستثنائية، بدءًا من فندقنا الاستراتيجي بارك إن باي راديسون مكة، شرق ذاخر، والذي من المقرر أن يعيد تعريف أماكن الإقامة في المدن المقدسة، وصولاً إلى فنادقنا المقرر افتتاحها في أماكن أخرى في المملكة، وكذلك في سلطنة عمان والعراق والأردن وباكستان والكويت".

وفي الأردن، سيفتح فندق راديسون بلو، عمان جاليريا مول أبوابه هذا العام. وسيوفر الفندق 178 غرفة تلبي احتياجات المسافرين الباحثين عن الراحة والرفاهية في المملكة الأردنية الهاشمية. تفخر مجموعة فنادق راديسون أيضًا بالإعلان عن توقيع فندق راديسون آند ريزيدنسز أربيل، المقرر افتتاحه لاستقبال الضيوف في مدينة أربيل النابضة بالحياة في العراق في أكتوبر 2023. مما يفتح سوقًا جديدًا ووجهة تطوير مهمة للمجموعة.

مع محفظتها الحالية المكونة من 77 فندقًا في الشرق الأوسط والتي تضم أكثر من 11,619 غرفة، تلتزم مجموعة فنادق راديسون بتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها مع ازدهار قطاع السفر بغرض الترفيه والعمل في المنطقة.

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مجموعة فنادق راديسون:

تدير مجموعة فنادق راديسون الدولية أعمالها في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA) ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) بأكثر من 1,150 فندقاً قيد التشغيل وفي طور التطوير. تنمو مجموعة الفنادق الدولية بسرعة فِي ظل وجود خطة لتنمية محغظتها بشكلٍ كبير. وتصوغ العلامة وعدھا في عبارة "كل لحظة مهمة"، مع میثاق للخدمة بتوقیع "نعم أستطیع!".

تتألف مجموعة العلامات التجارية لفنادق راديسون من راديسون كوليكشن، آرتوتيل، وراديسون بلو، وراديسون، وراديسون رِد، وراديسون إندفيديوالز، وبارك بلازا وبارك إن باي راديسون، وكانتري إن آند سويتس باي راديسون، وبرايزوتل، وجميعها تحت مظلة تجارية واحدة لعلامة فنادق راديسون التجارية.

Radisson Rewards هو برنامج ولاء خاص بمجموعة فنادق راديسون يوفّر تجربة راقية تجعل كل لحظة مهمّة. وبصفته البرنامج الأكثر سلاسة فِي هذا القطاع، يتمتع الأعضاء بمزايا استثنائية ويمكنهم الاستفادة من هذه المزايا من اليوم الأول عبر مجموعة واسعة من الفنادق فِي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

Radisson Meetings يوفر حلولاً مخصصة لأي حدث أو اجتماع، بما فِي ذلك الحلول المختلطة التي تضع النزلاء واحتياجاتهم فِي صميم عرضها. يقوم برنامج Radisson Meetings على ثلاثة التزامات خدمة قوية، وهي: تقديم خدمة شخصية ومهنية لا تُنسى، مع الوفاء بالأسس الرائعة ومعادلة الأثر الكربوني بامتياز بنسبة 100%.

في مجموعة فنادق راديسون، نهتم بالأشخاص والمجتمعات والكوكب ونهدف إلى أن تكون Net Zero بحلول عام 2050 استنادًا إلى الأهداف العلمية المعتمدة على المدى القريب. ومن خلال حلول فريدة مثل اجتماعات Radisson Meetings المحايدة للكربون بنسبة 100%، نجعل الإقامة الفندقية المستدامة سهلة. تم التحقق من جميع فنادقنا وفقًا لـ Hotel Sustainability Basics لتسهيل خيارات السفر المستدامة.

تظل صحة وسلامة النزلاء وأعضاء الفريق على رأس أولويات مجموعة فنادق راديسون. تخضع جميع الفنادق عبر حافظة المجموعة لمتطلبات الصحة والسلامة الصارمة، على النحو المبين فِي بروتوكول سلامة فنادق راديسون. يعد بروتوكول الأمان جزءًا لا يتجزأ من برنامج السلامة والأمن لمجموعة فنادق راديسون، ما يضمن أننا نهتم دائمًا بنزلائنا وأعضاء فريقنا.