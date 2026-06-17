حصلت شركة يو للتمويل الاستهلاكي المعروفة بـ فاليو المصرية، المدرجة في البورصة المصرية، على قرض غير مضمون بقيمة تصل إلى 600 مليون جنيه (12 مليون دولار) من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تمويل استثمارات خضراء للأفراد في مصر، بحسب بيانات صادرة عن فاليو والبنك الثلاثاء.

تأسست فاليو عام 2017، وتعمل في مجال التكنولوجيا المالية والتمويل الاستهلاكي غير المصرفي، وأُدرجت أسهمها في البورصة المصرية خلال 2025، وتعمل في مصر والأردن، بحسب موقعها الرسمي. تمتلك مجموعة إي إف جي القابضة المدرجة أيضا في البورصة المصرية حصة 67% من أسهم الشركة، وفق أحدث إفصاح لهيكل المساهمين.

تفاصيل التمويل

(وفق البيانات الصحفية + الموقع الإلكتروني للبنك)

صُنف المشروع كتمويل أخضر بنسبة 100%، ويستهدف توسيع التمويل الاستهلاكي الأخضر للأفراد عبر منصة فاليو الرقمية وشبكة التجار التابعة لها، بما يوسع الاستثمارات المرتبطة بالمناخ خارج نطاق الشركات والمؤسسات.

ويركز التمويل على مشروعات القطاع السكني والسيارات الكهربائية، إلى جانب دعم حلول كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيات الخضراء المؤهلة لدى البنك.

ويهدف المشروع إلى دعم إنشاء سوق تجزئة مستدام للتمويل الأخضر في مصر، وتحفيز الطلب على المنتجات والتكنولوجيا الموفرة للطاقة ومنخفضة الانبعاثات.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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