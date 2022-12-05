نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر يوم الأحد، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من بين المهتمين بالاستثمار في وحدة الخدمات المصرفية الجديدة في بنك كريدي سويس السويسري الذي يسعى لإعادة هيكلة أعماله.

ووفقا للصحيفة، يدرس ولي العهد استثمار نحو 500 مليون دولار لدعم الوحدة الجديدة، إضافة لمستثمرين محتملين أمريكيين، لكن البنك لم يتلق أي عرض رسمي سعودي.



كان البنك الأهلي السعودي، أحد أكبر البنوك السعودية، أعلن استثمار نحو 1.5 مليار فرنك سويسري (1.6 مليار دولار)، بالإضافة لاستثمار محتمل من الصندوق السيادي القطري.



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ويسعى كريدي سويس إلى جمع 4 مليار فرنك سويسري (4.3 مليار دولار) عبر طرح أسهم لمستثمرين جدد وحاليين ضمن خطط إعادة هيكلة المصرف الذي حقق خسائر متتالية كانت آخرها خسائر بقيمة 4.03 مليار فرنك سويسري خلال الربع الثالث من العام الحالي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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