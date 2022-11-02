*تم إضافة تصريحات من البنك الأهلي السعودي

يعتزم جهاز قطر للاستثمار، رفع حصته في بنك كريدي سويس السويسري من خلال عملية شراء الأسهم، وفقا لما نقلته صحيفة فاينانشيال تايمز، يوم الأربعاء.

ولم تحدد الصحيفة في تقريرها حجم الاستثمار المزمع ضخه في شراء الأسهم، أو حجم الحصة التي ستمتلكها قطر بعدئذ.

ويأتي ذلك بعد أيام على إعلان البنك الأهلي السعودي، أحد أكبر البنوك السعودية، استثمار نحو 1.5 مليار فرنك سويسري (1.5 مليار دولار) من خلال المشاركة في الطرح الخاص لأسهم عادية من قبل كريدي سويس يعقبها الاكتتاب في جميع حقوق الأولوية المطروحة من البنك السويسري.

وستصبح حصة البنك الأهلي السعودي الإجمالية 9.9% من أسهم كريدي سويس بعد الاستثمار، فيما أشارت فاينانشيال تايمز، إلى أن الاستثمار القطري سيرفع ملكية مساهمي الشرق الأوسط في البنك إلى نحو 25%.

وفي مقابلة مع قناة العربية السعودية، قال عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي إن استثمار البنك في كريدي سويس يشكل 2% فقط من استثمارات البنك السعودي وهو يعادل "أرباح أقل من 4 شهور لنا" و"ما هو استثمار يغير طريقة عملنا ولا يغير التركيز اللي عنا."

وفي رد على سؤال حول احتمال أن يرفع البنك الأهلي حصته في كريدي سويس في المستقبل قال الخضيري للعربية "لا نرى ذلك أبدا، الرقم 9.9% اختير بعناية، البنوك لما تمتلك أكثر من 9.9% في بنوك أخرى تدخل في فئة جديدة من الأنظمة والمحاسبة... ويؤثر ذلك على capital adequacy ratio (نسبة كفاية رأس المال)، على قابليتك للبيع والشراء والافصاحات التي يجب أن تعملها وبالتالي لا نرتئي غرض أو فائدة في أن ندخل في فئة جديدة تضع علينا بعض القيود."

وفي المقابل، عما إذا سيلجأ البنك السعودي إلى بيع الحصة في حال حققت ربح رأس مالي معتبر أجاب الخضيري لافتا إلى خطة كريدي سويس لإعادة الهيكلة "نعتقد... أن تقييم البنك (كريدي سويس) سيرتفع كثير وبالتالي نبدأ نفكر في التخارج إلخ، قد يكون ذلك في 2024ـ 2025."

وأضاف تقرير الصحيفة أن مجموعة العليان السعودية لن تشارك في عملية شراء الأسهم لكنها ستحافظ على حصتها البالغة حوالى 5% في البنك من خلال المشاركة في الاكتتاب في حقوق الأولوية.

يسعى كريدي سويس إلى جمع 4 مليار فرنك سويسري عبر طرح أسهم لمستثمرين جدد وحاليين ضمن خطط إعادة هيكلة المصرف الذي حقق خسائر متتالية كانت آخرها خسائر بقيمة 4.03 مليار فرنك سويسري (4.09 مليار دولار) خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وكشف البنك ـ الذي يسعى إلى بيع بعض الأصول وتسريح موظفين في إطار خطة إعادة هيكلة ـ في 1 نوفمبر عن انعقاد اجتماع استثنائي للمساهمين في 23 نوفمبر للموافقة على اقتراح زيادة رأس المال.

وتعليقا على وضع كريدي السويس، قال محمد علي ياسين وهو خبير أسواق مالية في الإمارات لموقع زاوية عربي: "لا أعتقد أن النظام المصرفي السويسري سيسمح لـ كريدي سويس بالانهيار الكامل أو الإفلاس، سيبقى كريدي سويس ولكن سيختلف عن صورة البنك التي لطالما عهدناها وهو الأمر الذي يراهن عليه المستثمرين الخليجيين باستثمارهم بالبنك على المدى الطويل."

(إعداد: شيماء حفظي وشاركت في الإعداد ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا