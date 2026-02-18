يستهدف مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر، المدرج ببورصة مصر، زيادة محفظة القروض والتمويلات المقدمة خلال 2026 بنسبة 25% على أساس سنوي مقارنة بالعام 2025، وفق محمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف لزاوية عربي.

يعمل المصرف التابع لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي الإماراتية، في مصر منذ 2007 بعد استحواذ تحالف إماراتي يضم مصرف أبوظبي الإسلامي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار على البنك الوطني للتنمية.

"نستهدف في مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر زيادة محفظة القروض والتمويلات المقدمة من المصرف بنسبة 25% خلال 2026 مقارنة بحجم 159 مليار جنيه (3.4 مليار دولار) في 2025،" وفق علي.

خلفية وسياق

كان البنك المركزي المصري، قرر في فبراير الجاري، خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16% إلى جانب خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في أول اجتماع في 2026، ما يدعم قدرة البنوك على التوسع في الإقراض.

وهذا يعني أن البنوك ملزمة بأن تحتفظ لدى البنك المركزي المصري وبدون عائد بنسبة لا تقل عن 16% مما لديها من أرصدة الودائع بالجنيه المصري وذلك بدلا من النسبة التي كانت مقررة مسبقا 18%.

وخلال العام 2025، ارتفعت محفظة القروض لدى المصرف بنسبة 53% على أساس سنوي مقارنة مع 2024، وفق بيانات صادرة عن المصرف.

وقد خفض المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 7.25% إجمالا خلال العام 2025.

تبلغ أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في مصر حاليا 19.0% و20.0% على التوالي.

