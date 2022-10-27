ارتفعت الأرباح الصافية لـ بنك الإمارات دبي الوطني 51% خلال الربع الثالث من 2022 إلى 3.8 مليار درهم (1.03 مليار دولار) مقابل 2.5 مليار درهم (0.68 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب نتائج مالية أرسلها البنك لسوق دبي المالي يوم الخميس.

وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، ارتفعت أرباح البنك الصافية إلى نحو 9.1 مليار درهم مقابل 7.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكشف البنك عن ارتفاع إجمالي الدخل في فترة الـ 9 أشهر بنسبة %31 ليصل إلى 22.7 مليار درهم بعد أن تحسنت القروض والودائع.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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