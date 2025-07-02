أعلن البنك الأهلي الكويتي - المدرج في بورصة الكويت - تعيين جيل جان فان دير تول رئيس تنفيذي جديد للمجموعة بداية من يوليو الجاري، بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي.

يعمل البنك الأهلي الكويتي الذي تأسس عام 1967 في تقديم الخدمات المصرفية، ولديه شركة لإدارة الأصول والخدمات الاستشارية. ويعمل أيضا في مصر والإمارات.

وبحسب بيان البنك الأهلي الكويتي، لدى فان دير تول بخبرة تتجاوز 30 عام في القطاع المصرفي على المستوى الدولي.

ووفق حسابه على لينكد إن، وتقارير إعلامية، سبق أن تولى فان دير تول عدة مناصب وعمل في عدة دول بينها هولندا، السعودية، والإمارات. وقد شغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر خلال الفترة بين 2014 و 2018.

وسبق أن عمل خلال 2012-2014 في منصب الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للشركات في مجموعة الإمارات دبي الوطني وعضو اللجنة التنفيذية للمجموعة، وقبلها رئيس تنفيذي لبنك دبي.

كما تولى منصب الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك السعودي الهولندي في الفترة بين 2005-2007. ويشغل حاليا عضو مجلس إدارة في شركة تمويل الأولى السعودية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد علي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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