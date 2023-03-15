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رئيس البنك الأهلي السعودي: لا ننوي زيادة الاستثمار في كريدي سويس السويسري
ورغم أن مفاد هذه التصريحات ليس جديد حيث سبق وصرح رئيس البنك في ديسمبر الماضي بأن البنك الأهلي لا ينوي زيادة حصته في كريدي سويس، لكن سعر السهم تراجع بشكل حاد الأربعاء
١٥ مارس، ٢٠٢٣
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