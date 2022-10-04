قال بنك أبوظبي التجاري في بيان، إنه يدرس ويقيم عرض لبيع شركته التابعة العاملة في مجال العقارات، وأنه يجري حاليا مفاوضات بهذا الشأن.

ولم يذكر البنك مقدم العرض، لشراء الشركة التابعة.

وشركة أبوظبي التجاري للعقارات هي شركة مملوكة بالكامل للبنك، ولديها محفظة تتضمن أكثر من 57 ألف وحدة سكنية وتجارية في الإمارات.

نبذة عن بنك أبوظبي التجاري

(وفقا لموقعه الرسمي)

هو ثالث أكبر مؤسسة مصرفية في الإمارات، وتمتلك مجموعة مبادلة للاستثمار، الذراع الاستثماري لحكومة أبوظبي، 60.2% من أسهم البنك، وهو نتاج اندماج كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، واستحواذ الكيان المُدمج على مصرف الهلال، في 2019.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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