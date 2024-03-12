رفع البنك التجاري الدولي -أكبر بنك خاص في مصر- الحدود الشهرية للمشتريات الدولية داخل وخارج مصر لبطاقات الائتمان التي يصدرها لعملائه، للمرة الثانية خلال أسبوع.

ونشر هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، يوم الاثنين، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا)، صورة ضوئية لتفاصيل حدود السحب الجديدة، لكنه لم يوضح موعد تطبيقها.

ووفق البيانات المنشورة أيضا على موقع البنك الرسمي، ارتفعت الحدود الشهرية للمشتريات الدولية من خارج مصر لتتراوح بين ما يعادل 75 ألف جنيه إلى ما يعادل 200 ألف جنيه ( بين 1.5 ألف و4 آلاف دولار)، بدلا من 25 ألف جنيه إلى 175 ألف جنيه سابقا، حسب نوع القطاع التابعة له البطاقة الائتمانية.

ولدى البنك 6 قطاعات للعملاء تُصدر على أساسها بطاقات الائتمان، وهي "Prime"، و"Plus"، و"Wealth"، و"Private"، و"Business Banking"، و"Corporate".

وارتفعت الحدود الشهرية للشراء الدولي من داخل مصر لبطاقات الائتمان، إلى ما يعادل 50 ألف جنيه من العملات الأجنبية لجميع القطاعات مقابل ما بين 3.5 ألف جنيه إلى 12.5 ألف جنيه سابقا.

وسمحت مصر هذا الشهر، بخفض سعر صرف الجنيه في السوق الرسمي مقابل الدولار إلى نحو 49.5 جنيه للدولار -من مستوى 30.9 جنيه الذي استمر لشهور- كما أعلنت التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع حجم قرض سابق من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.

وكان محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، أشار عقب التعويم إلى صدور توجيهات جديدة للبنوك العاملة في مصر بموجبها ستبدأ البنوك -كل حسب قراره- في رفع القيود التي فرضتها سابقا في ظل نقص الدولار على بطاقات الائتمان.

للمزيد: "التجاري الدولي" يرفع حدود المشتريات الدولية لبطاقات الائتمان داخل وخارج مصر

(إعداد: شيماء حفظي، مراجعة: شيرين صلاح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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