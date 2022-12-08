أعلن البنك التجاري الدولي يوم الخميس عن اقتراح مجلس إدارته تعيين هشام عز العرب رئيسا لمجلس الإدارة خلفا لـ شريف سامي.

وسيصبح سامي عضوا غير تنفيذيا في مجلس الإدارة ولم يذكر البنك تفاصيل أخرى عن تاريخ التعيين رسميا الذي يخضع لموافقة البنك المركزي المصري.

وكانت البورصة المصرية قد علقت التداول على سهم البنك في وقت سابق من يوم الخميس من دون أن تفصح عن أسباب محددة.

لكن نقلت قناة العربية السعودية، عبر موقعها الرسمي، يوم الخميس، عن مصادر أن مجلس إدارة البنك قرر تعيين هشام عز العرب رئيسا للبنك مرة أخرى، بعد اعتذار رئيسه الحالي شريف سامي عن منصبه.

وبحسب العربية، ليصبح نافذا، يتعين على الجمعية العمومية للبنك الموافقة على القرار.

وكان البنك التجاري، أعلن في 22 نوفمبر عودة عز العرب، لمنصب عضو مجلس الإدارة.

للمزيد: هشام عز العرب يعود لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي مصر

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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