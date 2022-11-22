عاد هشام عز العرب إلى مجلس إدارة البنك التجاري الدولي - مصر - أكبر بنك خاص في مصر- بعد نحو عامين على ترك منصب شغله لـ 18 عام كرئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب.

وقال البنك التجاري الدولي - مصر، في بيان لبورصة مصر يوم الثلاثاء، إنه تم تعيين عز العرب الذي انضم إلى البنك عام 1998 كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ، بعد طلب مجلس إدارة البنك وموافقة البنك المركزي المصري.

كان عز العرب تولى منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك في الفترة بين 2002 حتى غادر منصبه خلال عهد محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر عام 2020، لكن في أغسطس الماضي تم تعيينه مستشار لمحافظ المركزي الجديد حسن عبدالله.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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