تعتزم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين-"أدنيك" شراء حصة في "أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني" من "أليانز اس إي" الألمانية للتأمين مقابل 133 مليون دولار تقريبا.

وبحسب بيان نشرته بورصة تداول السعودية، تمتلك شركة "أليانز اس إي" بشكل غير مباشر - من خلال ثلاث شركات تابعة لها - 51% في "أليانز السعودي الفرنسي".

ووفق البيان، وقعت الشركات التابعة الثلاث اتفاقية بيع وشراء ملزمة قانونيا مع "أدنيك" تستحوذ بموجبها الشركة الإماراتية على الأسهم وعند استكمال الصفقة، ستمتلك أدنيك 51% من رأس مال الشركة بشكل مباشر أما "أليانز اس إي" فستجرد من أسهمها في أليانز السعودي الفرنسي "بشكل مباشر وغير مباشر".

ويخضع إتمام الصفقة لشروط وموافقات نظامية معينة، بحسب بيان تداول.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة أليانز السعودي الفرنسي نحو 231 مليون دولار، وذلك بعدما انخفضت أسهمها بنحو 44% في 2022، وفق ما أوردته وكالة بلومبرغ في أغسطس عن مصادر مطلعة كشفت حينها عن نية البيع.

وأليانز السعودي الفرنسي تأسست عام 2007 من خلال شراكة بين مجموعة أليانز العالمية والبنك السعودي الفرنسي، وتقدم خدمات الحلول التأمينية وإدارة المخاطر، وتعمل تحت إشراف البنك المركزي السعودي، وهي مدرجة بالبورصة السعودية منذ عام 2007.

ولدى البنك السعودي الفرنسي حصة 14% في أليانز السعودي الفرنسي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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