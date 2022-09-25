أعلن بنك قطر الأول تغيير اسمه التجاري وشعاره إلى "بنك لشا" بعد حصوله على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، بحسب إفصاح من البنك لبورصة قطر يوم الأحد.

وهذه هي المرة الثانية التي يغير فيها البنك اسمه منذ تأسيسه، إذ كان يحمل اسم "بنك قطر الأول للاستثمار" عند تأسيسه عام 2008، لكن في عام 2013 قررت إدارته تغيير اسمه إلى "بنك قطر الأول"، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك.

وأضاف البنك، في إفصاحه للبورصة يوم الأحد، أنه قام بتعديل السجل التجاري وعقد التأسيس ليعكس الاسم الجديد للبنك.

وقال إنه سيتم تغيير الاسم التجاري للبنك وشعاره بشكل رسمي في السوق خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي مطلع أغسطس الماضي، وافقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك قطر الأول على تغيير اسم البنك إلى "بنك لشا" وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة المتعلقة بالاسم الجديد للبنك وإجراء أي تعديلات ضرورية لتطبيق الاسم الجديد والشعار والعلامة التجارية وأسماء الشركات التابعة.





(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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