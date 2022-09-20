تعتزم شركة الطاقة الفرنسية توتال إينرجيز ضخ استثمارات جديدة في مشروع حقل الشمال الجنوبي للغاز الطبيعي في قطر، في وقت تكثف فيه أوروبا جهودها لخفض اعتمادها على إمدادات الغاز الروسي، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ يوم الثلاثاء عن مصادر مطلعة.

وأضافت المصادر أن توتال إينرجيز ستحصل على حصة في الحقل، في خطة استثمارية قيمتها عدة مليارات من الدولارات، ستعزز صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال لكنها سوف تستغرق سنوات لاكتمالها.

وليس معروفا على وجه التحديد كم سوف تستثمر توتال إينرجيز في المشروع، لكن استثماراتها تشمل بناء محطات إسالة للغاز، وفق الوكالة.

وتحاول قطر تعزيز مكانتها كأحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم، ورفع قدرتها الإنتاجية للاستفادة من الفجوة في إمدادات الغاز التي خلقتها العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وفي وقت سابق من العام الحالي، باعت قطر لـ5 شركات عالمية حقوق امتياز بنحو 25% من مشروع حقل الشمال الشرقي –وهو مشروع غاز منفصل عن مشروع حقل الشمال الجنوبي وفق بلومبرغ- الذي سيرفع القدرة الإنتاجية لقطر من الغاز الطبيعي من 77 مليون طن حاليا إلى 110 مليون طن سنويا قبل نهاية عام 2025، وذلك باستثمارات تقارب الـ 29 مليار دولار.

واستحوذت شركات توتال إينرجيز وشل وإكسون موبيل على حصة 6.25% لكل واحدة منهم من امتياز حقل الشمال الشرقي، أما شركتي إيني وكونوكو فيليبس فقد حصل كل منهما على حصة 3.1%.





(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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