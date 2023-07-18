عينت شركة بلاك روك الأمريكية - التي تعتبر أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم- أمين الناصر الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لعملاق النفط السعودي أرامكو، عضو مستقل في مجلس إدارتها، بحسب ما أعلنته الشركة الأمريكية.

وسيخلف الناصر بدر السعد، المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي سيقضي الفترة المتبقية من عضويته هذا العام و لن يترشح لإعادة انتخابه لعضوية مجلس إدارة "بلاك روك" في 2024.

وأضافت بلاك روك أن استمرار تعيين خبرات من المنطقة في مجلس إدارة الشركة يعكس أهمية الشرق الأوسط في استراتيجية الشركة على المدى الطويل.

وفي 2019، افتتحت بلاك روك، التي تأسست عام 1988 كشركة لإدارة المخاطر الخاصة بالاستثمارات، مكتب في السعودية ولديها مكاتب أخرى في الشرق الأوسط.

من هو أمين الناصر؟

(بحسب موقع أرامكو)

حصل أمين الناصر على درجة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران والتحق بأرامكو عام 1982 كمهندس بترول ليتدرج في مناصب قيادية في ما بعد.

يقود أكبر شركة لإنتاج النفط في العالم منذ أن عُين رئيس تنفيذي للشركة في 2015 وأشرف على طرح أرامكو التي لا تزال تتربع على عرش أعلى قيمة اكتتاب أولي عالميا.

الناصر هو أيضا عضو في مجلس إدارة أرامكو.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين وآيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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