أعلنت أرامكو السعودية عن نتائجها للربع الثاني من العام والنصف الأول منه.

وفي ما يلي، أبرز ما جاء على لسان أمين الناصر رئيس شركة أرامكو السعودية التنفيذي، وفقا لبيان صحفي من الشركة وتصريحات نقلتها رويترز وبلومبرغ الشرق عنه.

عن أرامكو

- أرامكو تستطيع ضخ 12 مليون برميل يوميا في أي وقت تطلبه الحكومة السعودية.

"نحن على ثقة بأننا نستطيع زيادة الإنتاج إلى 12 مليون برميل يوميا متى ما دعت الحاجة لذلك أو متى ما طلبت (منا) الحكومة أو وزارة الطاقة (السعودية) زيادة الانتاج."

- ‏‎هناك توقعات باحتمال إدراج أرامكو بعض الشركات التابعة لها ومن هذا المنطلق، نعتقد أن السوق السعودي يمثل فرص عديدة لنا.

- نتطلع إلى الفرص في مجال تحويل السوائل إلى كيماويات.

بعض الأرقام ومشاريع أرامكو بحسب بيان أرامكو

- بلغ متوسط إجمالي إنتاجها من المواد الهيدروكربونية 13.6 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم خلال الربع الثاني من عام 2022.

- تواصل الشركة العمل على زيادة طاقتها الإنتاجية القصوى المستدامة من النفط الخام من 12 مليون برميل في اليوم إلى 13 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027.

نفقات رأسمالية

- على أساس سنوي، ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 25% إلى 35.1 مليار ريال سعودي (9.4 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني وفي النصف الأول من العام بنسبة 8% إلى 63.5 مليار ريال سعودي (16.9 مليار دولار أمريكي).

- من المتوقع أن يبدأ الإنتاج من حقل غاز الجافورة في عام 2025، وستزيد شحنات الغاز الطبيعي تدريجيا لتصل إلى معدل مستدام يبلغ 2.0 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا بحلول عام 2030.

عن الطلب العالمي على النفط

- الطلب على النفط سليم خاصة من آسيا.

- تركيزنا الرئيسي على التوسع في آسيا، ونواصل البحث عن فرص استثمارية في أوروبا.

- سيزيد الطلب على النفط إذا تحسن الطلب من قطاع الطيران وفي حال خففت الصين من القيود المتعلقة بكوفيد.

اقتباس: أمين الناصر في البيان الصحفي

"نتوقع أن يستمر نمو الطلب على النفط لبقية العقد الجاري، رغم الضغوط الاقتصادية السلبية على التوقعات العالمية في المدى القصير".

"وفي حين أن هناك حاجة حقيقية في الوقت الراهن لضمان أمن إمدادات الطاقة، فإن الأهداف المناخية تبقى ذات أهمية بالغة، وذلك ما دعا أرامكو السعودية للعمل على زيادة الإنتاج من مختلف مصادر الطاقة، بما في ذلك النفط الخام والغاز، ومصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأزرق".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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