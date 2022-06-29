قررت شركة بريتش أمريكان توباكو للسجائر وقف نشاطها في مصر بدءا من يوم الخميس، ويشمل القرار وقف الشركة استيراد منتجاتها من الخارج وكذلك تصنيعها محليا، بحسب ما قالته ماريانا مجدي مديرة إدارة العلاقات الخارجية والحكومية بالشركة لزاوية عربي يوم الأربعاء.



كان إبراهيم إمبابي رئيس شعبة السجائر والدخان باتحاد الصناعات المصرية قال، في بيان يوم الأربعاء، إن الشعبة تلقت إخطار من الشركة يفيد تخارجها من السوق المصري وتصفية نشاطها.

وبريتش أمريكان توباكو هي إحدى 4 شركات أجنبية تعمل في مصر في مجال السجائر والدخان، وتصنع لدى شركة ايسترن كومباني المصرية الوحيدة التي تمتلك مصانع.

وتعمل الشركة في مصر منذ عام 2000، وتطرح منتجات دنهل وكينت ولاكي سترايك وروثمان وغيرها.



وقالت ماريانا: "القرار جاء بعد مراجعة عالمية قامت بها الشركة لنشاطها وتقييم للجدوى التجارية طويلة الأجل.. هناك أسواق أخرى تأثرت ومصر ليست الوحيدة، وهناك عدة بلدان أخرى تأثرت بالقرار ومصانع أغلقت". ولم تذكر تفاصيل هذه الأسواق.



وأضافت أن قرار وقف العمليات في مصر "جاء في ظل التطورات العالمية الحالية" ويعود بشكل رئيسي إلى "عدم وجود جدوى اقتصادية لأعمال الشركة بالسوق المصري".



ونفت ماريانا أن يكون للرخصة الجديدة لتصنيع السجائر في مصر –التي حصلت عليها شركة منافسة– أي صلة بالقرار.



وأشارت إلى أن الشركة بدأت بالفعل في الإجراءات القانونية لإنهاء نشاطها في مصر.



وعن إمكانية عودة الشركة فيما بعد لممارسة نشاطها في مصر، قالت إنه يصعب التنبؤ بذلك حاليا، لافتة إلى أن الأمر يعتمد بالأساس على المراجعات العالمية للنشاطات التي تجريها الشركة.



(إعداد: شيماء حفظي ومريم عبدالغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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