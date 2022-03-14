دشن كل من المغرب وإسرائيل، يوم الأحد، خط طيران بين الدار البيضاء وتل أبيب سيتضمن رحلات ذهاب وإياب أسبوعية ستسيرها الخطوط الجوية الملكية المغربية، بحسب ما أعلنته صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة باسم الدولة الإسرائيلية باللغة العربية.

وسيتم تسيير أربع رحلات أسبوعيا على هذا الخط الجوي الجديد، الذي كان من المقرر افتتاحه أواخر العام الماضي، لكنه تأخر مع إغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا.

كان المغرب وإسرائيل اتفقا في ديسمبر عام 2020 برعاية أمريكية على تطبيع العلاقات بين البلدين، وتضمن ذلك الاتفاق تسيير رحلات جوية مباشرة بينهما واستئناف العلاقات الدبلوماسية الرسمية، وإعادة فتح مكاتب الاتصال في تل أبيب والرباط والتي أغلقت في عام 2000 إثر تراجع العلاقات بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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