وافق مجلس إدارة شركة المراعي السعودية، التي تنتج الألبان وغيرها من المواد الغذائية على خطة للاستثمار في بيع الأسماك والمنتجات البحرية بمبلغ مبدئي يُقدر بـ 252 مليون ريال ( 67.2 مليون دولار).

وأوضحت الشركة في بيان يوم الثلاثاء على موقع البورصة السعودية تداول أنها ستبني مرافق صناعية لتجهيز الأسماك والمنتجات البحرية. ومن المتوقع أن ينتهي المشروع خلال 24 شهر من تاريخ الحصول على الموافقات.



وستمول الشركة المشروع من التدفقات النقدية التشغيلية، بحسب البيان.

وأغلق سهم المراعي على ارتفاع بنسبة 1.16% عند 52.40 ريال تقريبا (13.9 دولار).

وتعليقا على أداء السهم، قال محمد علي ياسين وهو محلل في الأسواق المالية: "الخبر إيجابي... وهو جزء من استراتيجية السعودية للأمن الغذائي والمراعي هي الشركة الغذائية الأفضل للدخول في هذا التحدي."

وأضاف في تصريحات لموقع زاوية عربي: "ولكن عندما نقوم بالاستثمار هناك نفقات رأس مالية علينا إنفاقها قبل أن نبدأ بجني العوائد والأمر الثاني هو أننا نمر بمرحلة تصحيح كبرى في الأسواق العالمية، كالأسهم والسندات والبيتكوين والذهب وهي عوامل ضاغطة."

تأسست شركة المراعي عام 1977 وهي أكبر شركة إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في المنطقة، وفقا لبيانات الشركة.

وسعت شركة المراعي مظلة منتجاتها لتضم إلى جانب الألبان، العصائر، والمخبوزات، والدواجن، وحليب الرضع تحت العلامات التجارية المراعي، ولوزين، وسفن دايز.

وتشارك المراعي في إنشاء مشاريع مشتركة مع كل من شركة شيبيتا، وشركة بيبسي.

(إعداد: شيماء حفظي، وشاركت في الإعداد ريم شمس الدين، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا