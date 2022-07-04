

أعلنت شركة العيد للأغذية الكويتية، التوسع في السوق السعودي، بإنشاء شركة تعمل في نشاط بيع الأغذية والمشروبات بالجملة، تحت اسم "شركة أقطار الخليج المحدودة" برأسمال مليون ريال سعودي (266.7 ألف دولار) وفقا لبيان لبورصة الكويت يوم الاثنين.

تسعى شركة العيد التي تأسست عام 1994 والعاملة في استيراد وتسويق وتوزيع المنتجات الغذائية إلى التوسع في أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط.

وتنشط الاستثمارات في القطاع الغذائي في السعودية، ضمن خططها لتقليل الاعتماد على الاقتصاد النفطي.

وخلال العام الماضي، ارتفعت مبيعات شركة العيد للأغذية إلى 22.9 مليون دينار كويتي (74.6 مليون دولار) مقابل 17.5 مليون دينار (57 مليون دولار) في 2020، فيما ارتفع صافي الربح إلى 2.2 مليون دينار (7.2 مليون دولار) مقابل نحو 1.6 مليون دينار (5.2 مليون دولار) في العام 2020.



وتستهدف الشركة إدراج أسهمها في سوق دبي المالي والسوق السعودي، وفقا لتصريحات للرئيس التنفيذي للشركة محمد سعود المطيري.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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