يبدأ العراق اعتبارا من يوم الأحد في رفع الحجب الذي فرضه الأسبوع الماضي على تطبيق تيليغرام في البلاد لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) عن وزارة الاتصالات العراقية.

وكانت الوزارة قالت، يوم الأحد الماضي، إن حجب تطبيق تيليغرام جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا وحفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين، بعدما لم تتفاعل الشركة التي تدير التطبيق لطلبات متكررة من مؤسسات الدولة لغلق منصات تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين.

وتيليغرام، الذي أُطلق عام 2013، هو تطبيق مراسلة عبر الهاتف المحمول والكمبيوتر، يعتمد على تشفير الرسائل لمنع اختراق المحادثات ولتوفير أمان لبيانات المستخدمين، وفق الموقع الإلكتروني للتطبيق. ويُستخدم التطبيق -بحسب وكالة رويترز- على نطاق واسع في العراق.

وقالت وزارة الاتصالات، مساء السبت وفق وكالة واع، إن رفع الحجب عن التطبيق يأتي بناء على توجيهات من رئيس الوزراء "لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين".

وأضافت الوزارة أن الشركة أبدت أيضا "استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق"، وشددت على أهمية التزام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام قوانين البلد وأمنه وبيانات المستخدمين فيه.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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