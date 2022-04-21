يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي شراء حصة في وحدة الهيدروجين التابعة لشركة "Tyssenkrupp AG" وفق ما قالته مصادر لوكالة بلومبرغ، يوم الأربعاء.

تركز المملكة على التحول الأخضر بعيدا عن مواردها النفطية وتريد أن تصبح أكبر مصدر للهيدروجين في العالم، بحسب الوكالة.

تقوم "Nucera" التابعة ل "Tyssenkrupp AG" ببناء محطات لتوليد غاز الهيدروجين من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

قالت المصادر، إن الصندوق السيادي السعودي في المراحل الأولى من دراسة استثمار محتمل في أعمال "Nucera" التي تستعد للاكتتاب العام ويمكن أن تقدر قيمتها بما يصل إلى 5 مليارات يورو (5.4 مليار دولار).

كانت رويترز، نقلت عن "Thyssenkrupp" في فبراير الماضي، أن الطرح العام الأولي لشركة "Nucera" يمكن أن يحدث في النصف الأول من عام 2022 لكن المجموعة لا تزال بحاجة إلى اتخاذ قرار حازم لصالح مثل هذه الخطوة وترك الباب مفتوح أمام بيع جزئي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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