تواصلت الصفقات المدوية التي تبرمها الأندية السعودية بضم نجوم من الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث أعلن النادي الأهلي الذي يتخذ من جدة مقرا له اليوم الجمعة عن ضم النجم الجزائري رياض محرز، قادما من صفوف بطل أوروبا مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو ترحيبي برياض محرز بعنوان "انتهى الانتظار، رياض حقيقة".

وكشف النادي - الذي عاد للدوري السعودي هذا العام بعد أن قضى الموسم الماضي في الدرجة الثانية - أن عقد محرز يمتد حتى عام 2027.

وأصبح محرز ثالث لاعب ينضم لصفوف الأهلي من الدوريات الأوروبية هذا الموسم بعد حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي القادم من تشيلسي الإنجليزي، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي انضم للأهلي قادما من ليفربول الإنجليزي.

ولم يكشف النادي السعودي عن قيمة الصفقة حتى الآن، إلا أن وسائل إعلام بريطانية قدرت حصول مانشستر سيتي على 30 مليون جنيه إسترليني ( 38.6 مليون دولار) مقابل رحيل محرز إلى الأهلي. ولم يتم الكشف عن راتب محرز مع الفريق السعودي بعد.

ويبلغ محرز من العمر 32 عاما، وسبق له التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع ناديه السابق ليستر سيتي، ثم مع ناديه الحالي مانشستر سيتي. كما توج هذا الموسم بلقب دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي وفاز عام 2019 بلقب كأس الأمم الأفريقية مع منتخب الجزائر.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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