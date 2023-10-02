قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الاثنين، إنهاء مهام توفيق حكار من منصب رئيس شركة الطاقة الحكومية سوناطراك، وعين رشيد حشيشي خلفا له، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن بيان لوزارة الطاقة والمناجم.

وتدير سوناطراك عمليات إنتاج الغاز والنفط في الجزائر.

ويأتي استبدال رئيس سوناطراك في وقت تسعى فيه الجزائر إلى رفع إنتاجها من النفط والغاز للاستفادة من ارتفاع الطلب العالمي في أعقاب الحرب في أوكرانيا، وتطمح إلى مضاعفة إنتاجها من الغاز الموجه للتصدير خلال عام 2023 إلى 100 مليار متر مكعب.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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