لا يزال استخدام العملات المشفرة كطريقة للدفع في تطبيق كريم غير اقتصادي، وفقاً لما صرح به مدثر شيخة الرئيس التنفيذي للشركة الخميس.



ورداً على ما اذا كانت الشركة ستعتمد العملات المشفرة أجاب شيخة: "ننظر إلى هذا الأمر ولكن (الجدوى) الاقتصادية حالياً لاعتماد الكريبتو في العمليات الصغيرة لا ترقى الى مستوى يجعل منها مجدية من الناحية الاقتصادية."

"وفيما تتحسن (من الناحية الاقتصادية) من المؤكد أننا سنجد طرق لضمها (إلى خدماتنا)."



وأضاف أن الشركة تعتزم توظيف مدير للكريبتو للبحث عن طرق تمكن الشركة من اختبار واعتماد هذه التكنولوجيا.



جاءت تصريحات شيخة خلال مؤتمر صحفي أقيم عن بعد لاطلاق خدمات دفع وسداد جديدة من خلال خدمة Careem Pay عبر تطبيق كريم والتي أطلقتها الشركة في 2019.



وكانت كريم قد أعلنت في مارس عن شراكة مع Magnati تجعل عمليات الشراء والدفع والتحويلات اليومية المتوفرة عبر التطبيق أكثر سهولة للعملاء والتجار والسائقين.



وتأتي هذه الخطوة في اطار خطط الشركة لتوسيع خدماتها. بدأت شركة كريم كخدمة للنقل وسرعان ما تطورت خدماتها لتشمل توصيل الطعام والسلع، والدفع الإلكتروني.

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(للتواصل:rim.shamseddine@lseg.com)