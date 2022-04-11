أعلنت شركة الدار العقارية الإماراتية، يوم الاثنين، إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "الريمان" السكني المتكامل في أبوظبي الذي تبلغ قيمته ملياري درهم إماراتي.

وقالت الشركة، في بيان لسوق أبوظبي، إن المرحلة الثانية من المشروع تضم 554 فيلا ستكون متاحة للشراء حصرا لمواطني الإمارات، وتبدأ أسعارها من 2.7 مليون درهم (735.2 مليون دولار).

وأضافت أن تسليم الوحدات من المتوقع أن يبدأ في الربع الأخير من عام 2025.





(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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