قالت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان يوم الاثنين، إن 15 شخص لقوا حتفهم وأصيب 26 آخرون في حرائق غابات اندلعت في عدة ولايات مع ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح.

وتشهد الجزائر وغيرها من دول الشرق الأوسط حاليا ارتفاع كبير في درجات الحرارة في ظل موجة حر شديدة. وتسببت حرائق الغابات في الجزائر العام الماضي في وفاة العشرات.

وقالت وزارة الداخلية إنها سجلت 97 حريق خلال ليل الاثنين اندلعت في 16 ولاية، مضيفة أن الحرائق الأوسع رقعةً كانت في 3 ولايات شمالية هي بجاية، والبويرة وجيجل.

فيما ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان منفصل يوم الاثنين، أن 10 عسكريين لقوا حتفهم وأصيب 25 آخرون في حرائق اندلعت في وحدة عسكرية تابعة للجيش بمنطقة بني كسيلة بولاية بجاية الساحلية.

وليس من الواضح ما إن كان هؤلاء القتلى العسكريين من بين الـ 15 حالة وفاة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية.

ووفق بيان وزارة الداخلية، فقد تم إجلاء 1500 مواطن، والاستعانة في جهود الإطفاء بـ 7500 فرد إضافة إلى شاحنات ووسائل جوية لإطفاء الحرائق "مما سمح بالتحكم في أغلبها".

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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