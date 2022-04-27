رفعت شركة سيفنث انفستمنت السعودية، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) حصتها في شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) المصرية، إلى 11.01% وفقا لبيان من راميدا يوم الثلاثاء.

والصفقة هي الأخيرة في سلسلة استحواذات خليجية على حصص في شركات مصرية خلال شهر ابريل، منها استحواذ الاتصالات السعودية على جيزة سيستمز، وشراء القابضة ADQ الإماراتية حصصا حكومية في 5 شركات مصرية كبرى مقابل ما يقارب 2 مليار دولار.

وتحاول الحكومة المصرية جذب تدفقات أجنبية إلى الاقتصاد لتعويض خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلي بعد ارتفاع سعر الفائدة الأمريكي، ما أدى لإنخفاض الاحتياطيات الأجنبية للبلاد الشهر الماضي.

وكانت الشركة السعودية تمتلك 4.51% من راميدا قبل أن تشتري 65 مليون سهم بمتوسط سعر السهم 2.08 جنيه ( 0.1 دولار) بقيمة إجمالية للصفقة 135.2 مليون جنيه ( 7.3 مليون دولار) وفقا للبيان.

راميدا هي شركة خاصة، تأسست عام 1986 وتعمل في إنتاج وتسويق المستحضرات الصيدلية ومستحضرات التشخيصية للمستشفيات والمعامل، وهي مدرجة في البورصة في 2019.

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(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:أحمد فتيحة، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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