ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب يوم الاثنين جزيرة جاوة الواقعة في غرب إندونيسيا، فيما تتواصل جهود الإنقاذ للعثور على ناجين وانتشال الضحايا.

وذكرت وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا)، يوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات من جراء الزلزال ارتفعت إلى 162 قتيل، وهي أقل بكثير من الحصيلة التي نشرتها وكالات أنباء دولية.

إذ أفادت وكالة فرانس برس الفرنسية ووكالة رويترز، الثلاثاء، بأن حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت إلى 268 قتيل.

وبلغت قوة الزلزال 5.6 درجة على مقياس ريختر.

وكان مركز الزلزال بلدة سيانجور الواقعة على بعد 75 كيلومتر جنوب شرق العاصمة جاكرتا، وهي منطقة، وفق بي بي سي عربي، ذات كثافة سكانية مرتفعة وعرضة للانهيارات الأرضية ومنازلها سيئة البناء.

وأدى الزلزال إلى تدمير أكثر من ألفي منزل، وتسبب في تشريد 13.4 ألف شخص، بحسب وكالة أنتارا.

وتقع إندونيسيا في منطقة زلازل وبراكين نشطة.

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(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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