قُتل أكثر من 50 شخص، وأصيب نحو 700 آخرين بعد أن ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة غرب إندونيسيا يوم الاثنين، وفقا لما نقلته رويترز عن مسؤولين إندونيسيين.

تقع إندونيسيا في منطقة تنشط بالزلازل والبراكين.

وبحسب رويترز، قال حاكم ولاية جاوة الغربية رضوان كامل، إن 56 شخص قتلوا جراء الزلزال الذي كان مركزه بلدة سيانجور على بعد 75 كيلومتر جنوب شرق العاصمة جاكرتا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا