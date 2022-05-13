تراجعت خسائر مجموعة الإمارات المالكة لشركة طيران الإمارات - الناقل الرسمي في دبي - خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2022 بدعم زيادة كبيرة في الإيرادات والنمو في الطلب مع تخفيف القيود المتعلقة بجائحة كورونا.

ووفقا لبيان عبر موقعها الرسمي، قالت الشركة إنها حققت خسائر بقيمة 3.8 مليار درهم ( مليار دولار) في السنة المنتهية في مارس مقارنة بخسائر 22.1 مليار درهم (6 مليار دولار) خلال الفترة المقارنة .

وقلصت طيران الإمارات الخسائر بشكل كبير لتصل ل3.9 مليار درهم (1.1 مليلر دولار) مقارنة ب20.3 مليار درهم (5.5 مليار دولار) بينما نمت العائدات بنسبة 91% إلى 59.2 مليار درهم (16.1 مليار دولار).

وبدعم ارتفاع الطلب، زادت إيرادات المجموعة بنسبة 86% على أساس سنوي، لتسجل 66.2 مليار درهم (18.1 مليار دولار) وفقا للبيان.

وقال أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن وتيرة الأعمال تسارعت لا سيما في النصف الثاني من السنة المالية، و"ساهم الطلب القوي من العملاء في تحسن أدائنا المالي بدرجة كبيرة مقابل خسائرنا غير المسبوقة في السنة السابقة".

وتلقت الشركة من حكومة دبي مبلغ 3.5 مليار درهم (953 مليون دولار) من حكومة دبي، كما استفادت من برامج دعم الصناعة وإعفاءات.

وتوقع آل مكتوم أن تتحول الشركة للربحية خلال العام المالي 2022-2023، بعد نتائج العام 2021-2022 الذي وصفه بـ"عام التعافي".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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