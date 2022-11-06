وقعت شركة البورصة القابضة لتطوير وتنمية الأسواق المالية، التابعة للبورصة المصرية، اتفاق إطاري مع البنك الزراعي المصري، وشركة "ليبرا كابيتال" المصرية لتأسيس أول شركة مصرية لتطوير وإصدار شهادات الكربون ومنتجات بيئية أخرى، بحسب بيان صادر عن البورصة الأحد.

ومن المتوقع أن يتم تداول هذه الشهادات على منصة إفريقية يتم الإعداد لها، بحسب البيان الذي لم يفصح عن تفاصيل بشأنها أو بشأن الشركة الجديدة.

وجاء الاتفاق على هامش مؤتمر المناخ COP 27 الذي تستضيفه مصر في شرم الشيخ الشهر الحالي.

"الشركة الجديدة هي مجرد بداية لإطلاق سوق منظم لتداول شهادات الكربون في مصر وإفريقيا"، بحسب رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية محمد فريد لزاوية عربي. وأضاف :" خلال أشهر قليلة سترى الشركة النور" .

وتتيح "شهادات الكربون" لأحد الأطراف بيع فائضه الكربوني لطرف آخر يحتاج هذا الفائض لأنه ينتج أكثر من المسموح له. وتتداول هذه الشهادات في عدة الدول، وهي عملية تشبه شراء وبيع الأسهم والسندات.

(إعداد: أحمد حسن، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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