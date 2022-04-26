توصلت شركة بوبيان للبتروكيماويات، إلى اتفاق مبدئي مع شركة المجموعة التعليمية القابضة، للدخول في عملية اندماج عن طريق الضم، وفقا لبيانات منشورة على بورصة الكويت يوم الثلاثاء.

وستكون بوبيان للبتروكيماويات هي الشركة الدامجة والشركة التعليمية شركة مندمجة. وتمتلك بوبيان حصة الأغلبية في المجموعة التعليمية منذ 2017.

وتخضع إجراءات الاندماج لموافقة الجهات الرقابية وموافقات الجمعيات العامة غير العادية للشركات، وفقا للبيان.

تأسست بوبيان للبتروكيماويات في 1995 وهي مدرجة بسوق الكويت منذ 1997 وتمتلك أسهم وحصص في شركات محلية وأجنبية في قطاع البتروكيماويات. وتمتلك الشركة نسبة 9% في رأسمال شركة إيكويت للبتروكيماويات EQUATE والشركة الكويتية للأولفينات TKOC كأحد استثماراتها الرئيسية.

أما المجموعة التعليمية القابضة فقد تأسست عام 1982 وتم إدراجها ببورصة الكويت منذ 1993. وتمتلك الشركة حصص في مؤسسات تعليمية وجامعات

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:أحمد فتيحة، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

© ZAWYA 2022