أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك المالك الجديد لتويتر بعض التغييرات التي سيُدخلها على موقع تويتر وكان أبرزها رسم شهري بقيمة 8 دولار للحسابات الموثقة على المنصة، بحسب عدة تغريدات لماسك يوم الثلاثاء.

وانتقد ماسك، الذي تبلغ ثروته 203 مليار دولار يحتل بها صدارة أثرياء العالم بحسب بلومبرغ، النظام الحالي لتوثيق الحسابات على تويتر، وقال إن الحسابات الموثقة باتت مقابل 8 دولار شهريا، وإن ذلك يهدف إلى توفير تدفق إيرادات لتويتر.

وأشار إلى إن السعر سيتم تعديله حسب الدولة بما يتناسب مع القوة الشرائية، مضيفا أن الرسوم الشهرية ستأتي مع مجموعة ميزات منها القدرة على نشر فيديوهات ومقاطع صوتية طويلة.

وبعد أشهر من عرضه الأول الذي كاد أن ينتهي بنزاع قضائي، أصبح ماسك يوم الجمعة الماضي (28 أكتوبر)، المالك الجديد لشركة تويتر، من خلال عرض جديد للشراء قدمه للشركة في شهر أكتوبر الماضي بنفس سعر عرضه القديم وهو 54.2 دولار للسهم.

وآنذاك، كتب ماسك في تغريدة عبر حسابه معلنا إتمام الصفقة "تم تحرير الطائر" في إشارة إلى رمز تويتر.



للمزيد: تم تحرير الطائر... إيلون ماسك يصبح المالك الجديد لتويتر



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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