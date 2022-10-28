بعد أشهر من عرضه الأول الذي كاد أن ينتهي بنزاع قضائي، أصبح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك المالك الجديد لشركة تويتر، من خلال عرض جديد قدمه هذا الشهر للشركة.

وكتب ماسك في تغريدة عبر حسابه يوم الجمعة " تم تحرير الطائر" في إشارة إلى رمز تويتر.

جاءت الصفقة أخيرا، بعدما أعلن ماسك في وقت سابق هذا الشهر، عن تقديم عرض جديد لشراء الشركة بنفس سعر عرضه القديم وهو 54.2 دولار للسهم، وهو ما وصفته بلومبرغ بأنه ربما محاولة من ماسك لتجنب النزاع القضائي بينه وبين تويتر في المحكمة.

كان مساهمو الشركة وافقوا على عرض من ماسك للاستحواذ على الشركة في سبتمبر مقابل 44 مليار دولار، الذي تراجع عن العرض بعد ذلك بسبب عدم وضوح حجم الحسابات المزيفة التي تؤثر على الإعلانات، ما جعل تويتر تلجأ للقضاء.

وقام ماسك بإقالة بعض المديرين منهم - المدير التنفيذي باراغ اغريوال والمدير المالي نيد سيغال، ومديرة السياسات القانونية فيجايا جادي - وقال عنهم أنهم قاموا بتضليله وتضليل المستثمرين فيما يخص حجم الحسابات المزيفة، بحسب رويترز نقلا عن مصادر.

وقد قال ماسك أيضا أنه ينوي خفض عدد العاملين في الشركة البالغ نحو 7,500 شخص.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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