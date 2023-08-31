أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الخميس، إتاحة مكالمات الفيديو والصوت عبر منصة "X" (تويتر سابقا)، وذلك أن أناحت المصنة في وقت سابق هذا الشهر ميزة بث الفيديوهات المباشرة "لايف فيديو".

وكتب ماسك الخميس على حسابه في منصة إكس :"مكالمات الصوت والفيديو قادمة إلى إكس" وستعمل على أنظمة اندرويد وiOS، وأجهزة الحاسب الآلي، دون الحاجة لرقم هاتف.

والشهر الماضي، غيرت شركة تويتر، شعارها عبر المنصة إلى العلامة X بدلا من الطائر الأزرق الذي طالما كان رمزا للتطبيق.

واقترنت إكس بتويتر، بعدما تم دمجها مع شركة حديثة تسمى إكس كورب، وفقا لتقارير إعلامية، أبريل الماضي.

(إعداد: : شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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