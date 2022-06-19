تتعافي حركة النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط بوتيرة أسرع كثيرا منها في أفريقيا، بحسب إحاطة إعلامية لنائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كامل العوضي يوم الأحد.

وقال العوضي إن الطلب على السفر الجوي لدى الخطوط الجوية في الشرق الأوسط بلغ 65% من مستويات ما قبل جائحة كورونا (أي في عام 2019)، فيما بلغ في أفريقيا 52% فقط.

ويُقاس الطلب على السفر الجوي بإيرادات الركاب لكل كيلومتر، وفق الاتحاد.

والاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) هو اتحاد تأسس عام 1975 ويمثل 290 شركة نقل جوي في 120 دولة أو ما نسبته 82% من إجمالي حركة الملاحة الجوية، بحسب موقعه الإلكتروني.

وأضاف العوضي، في إحاطته المنشورة على موقع الاتحاد، أن الربع الأول من عام 2022 شهد تقلبا في حجوزات تذاكر الطيران في الشرق الأوسط، وأن مستويات الحجز في المنطقة خلال تلك الفترة تتأرجح بين 73% و80% من مستويات 2019، وتتراجع في أفريقيا إلى 57%.

وفي ما يتعلق بالشحن الجوي، أشار العوضي إلى تحسن ملحوظ في أدائه، وقال إنه ارتفع في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الأول من العام بـ 18% عن مستويات ما قبل الجائحة، وبنسبة 9% في أفريقيا.

ووفق العوضي، فقد كان لشركات الخطوط الجوية القطرية، وطيران الإمارات والاتحاد للطيران دور مهم في انتعاش حركة الشحن الجوي.

(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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