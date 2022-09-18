وافق مجلس إدارة شركة إعمار مصر، التي تعمل في التطوير العقاري والتابعة لإعمار العقارية الإماراتية، على توسعات مستقبلية في مشروع سول بالساحل الشمالي بعد إتمام الشراكة مع شركة إيجل هيلز مصر لإدارة المشروعات والاستثمار، بحسب إفصاح من الشركة للبورصة المصرية يوم الأحد.

ولم تفصح إعمار مصر عن مزيد من التفاصيل حول هذه التوسعات.

كما وافق مجلس إدارة إعمار مصر على عقود تسهيلات ائتمانية لتغطية الاحتياجات التمويلية المستقبلية للشركة في الفترة المقبلة، بحسب الإفصاح.

وكانت إعمار مصر طرحت مطلع شهر أغسطس الماضي المرحلة الأولى لمشروع "سول" وهو مشروع سكني سياحي وتجاري جديد بالساحل الشمالي بتكلفة تقدر بـ 53 مليار جنيه مصري (نحو 2.7 مليار دولار)، وسيمتد على مساحة 518 فدان، ويشمل بناء 2500 وحدة.

وأعلنت إعمار مصر في أواخر الشهر نفسه إتمام دخولها في شراكة بنسبة 25% مع إيجل هيلز مصر لتطوير مشروع سول، بعدما أعلنت عن الشراكة لأول مرة في 26 مايو الماضي.

للمزيد: شراكة بين إعمار مصر وشركة مصرية لإدارة المشروعات

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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