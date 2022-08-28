قالت شركة إعمار مصر للتطوير العقاري -التابعة لمجموعة إعمار الإماراتية- إنها استحوذت على حصة 25% من رأسمال شركة إيجل هيلز مصر لإدارة المشروعات والاستثمار، وذلك ضمن اتفاق مشروع سكني سياحي مشترك بين الشركتين بالساحل الشمالي.

وأضافت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية يوم الأحد، إنه تم توقيع عقد الشراكة وعليه تم الاستحواذ على نسبة 25% من أسهم رأسمال إيجل هيلز.

ولم تذكر شركة إعمار مزيد من التفاصيل حول شركة إيجل هيلز مصر.

وكانت إعمار مصر أعلنت لأول مرة عن هذه الشراكة في إفصاح للبورصة المصرية بتاريخ يوم 26 مايو الماضي.

وقالت إعمار، في إفصاح آخر يوم 21 يونيو الماضي، إن الشراكة في المشروع مع إيجل هيلز ستكون إما عن طريق شراء أسهم بنسبة 25% من أسهم الشركة بإجمالي مبلغ وقدره 15.625 ألف جنيه مصري، أو بإبرام عقود شراكة وإدارة للمشاركة في المشروع والأرباح بنسبة 25%.

وطرحت إعمار مصر مطلع شهر أغسطس الجاري المرحلة الأولى لمشروع "سول" وهو مشروع سكني سياحي وتجاري جديد بالساحل الشمالي بتكلفة تقدر بـ 53 مليار جنيه مصري (نحو 2.8 مليار دولار)، سيمتد على مساحة 518 فدان، ويشمل بناء 2500 وحدة.





(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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