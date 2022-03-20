قالت أوراسكوم للتنمية مصر، يوم الأحد، إنها حققت مبيعات عقارية قياسية بقيمة 9.2 مليار جنيه مصري (586 مليون دولار) في 2021، بزيادة 48.8% عن العام السابق، بحسب بيان للبورصة المصرية.



"يرجع نمو المبيعات العقارية إلى ارتفاع متوسط سعر المتر وعدد الوحدات المباعة التي ارتفعت بنسبة 53.5% لتصل إلى 1,455 وحدة في 2021"، وفق ما جاء في البيان.

وقالت أوراسكوم للتنمية إن منتجع الجونة لا يزال أكبر مساهم في المبيعات العقارية الجديدة للشركة بأكثر من النصف تقريبا، ثم مشروع "O West" العقاري في القاهرة، وأخيرا منتجع مكادي هايتس على البحر الأحمر.



وبلغ إجمالي إيرادات الشركة، التي تعمل أيضا في الأنشطة السياحية والفندقية وهي تابعة لعائلة ساويرس المصرية، حوالي 7.1 مليار جنيه (452 مليون دولار) في 2021، بزيادة سنوية 41.4%، فيما قفزت الأرباح الصافية إلى 1.3 مليار جنيه (83 مليون دولار) بزيادة 130% عن العام السابق.

(إعداد: عبد القادر رمضان)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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