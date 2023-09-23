أعلنت وزارة البترول المصرية، في بيان السبت، افتتاح أول محطة خدمة وتموين السيارات بالوقود لشركة أدنوك للتوزيع الإماراتية في مصر.

وتسعى مصر، التي تعاني من أزمة في توفير السيولة الدولارية التي تحتاجها لتلبية احتياجاتها، إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع الطاقة.

وبحسب البيان، فإن المحطة التي تقع بحي المعادي بالقاهرة تمثل "باكورة استثمارات الشركة الإماراتية في مصر في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي".

كانت أدنوك للتوزيع أعلنت في فبراير الماضي إتمام صفقة استحواذ على 50% من شركة توتال إنرجيز للتسويق مصر، وهو أول حضور رسمي للشركة في قطاع توزيع الوقود ومتاجر التجزئة في السوق المصري.

ووفقا لما نقله البيان عن بدر اللمكي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك الإماراتية للتوزيع فإنه "تم تشغيل 3 محطات بالفعل وجاري الاستعداد لتشغيل 6 محطات أخرى خلال الفترة القريبة المقبلة في أماكن استراتيجية في مصر".

ويبلغ إجمالي عدد محطات شركة أدنوك 800 محطة في الإمارات والسعودية ومصر، وفق ما نقله البيان عن اللمكي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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