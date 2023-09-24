قالت شركة آسيا كابيتال الاستثمارية الكويتية، في إفصاح نُشر يوم الأحد، إنه تم إدراج أسهم شركة "سامهي للفنادق المحدودة" (Samhi Hotels) الهندية بعد اندماجها مع فنادق دويت الهند -التي تمتلك فيها شركة آسيا حصة بشكل غير مباشر- في بورصتين بالهند اعتبارا من يوم الجمعة الماضي (22 سبتمبر).

وكانت شركة آسيا كابيتال -المتخصصة في الاستثمار بالعقارات والأسهم خاصة في الدول والأسواق الآسيوية من بينها الهند- وقعت في نهاية مارس الماضي عقد اندماج مشروط لفنادق دويت الهند (وهي استثمارات غير مباشرة لشركة آسيا في فنادق في الهند) وشركة فنادق سامهي.

ووفق إفصاحات سابقة لشركة آسيا كابيتال لبورصة الكويت، فإن عملية الاندماج، التي تمت عن طريق مبادلة الأسهم، كانت تهدف إلى تنفيذ عملية اكتتاب وإدراج للكيان الناتج عن الدمج في بورصة الهند.

والأسبوع الماضي، قالت آسيا كابيتال إن حصتها في فنادق سامهي بعد عملية الاندماج يتوقع أن تبلغ نحو 17.18%.

وتوقعت آسيا كابيتال، في إفصاحها الأحد، أن يظهر الأثر المالي للاندماج والإدراج في النتائج المالية للربع الثالث من عام 2023 وفقا لسعر التداول في البورصة الهندية.

للمزيد: شركة آسيا كابيتال الكويتية تزيد استثماراتها بشركة هندية

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا