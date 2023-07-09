وقع صندوق التنمية الزراعية الحكومي السعودي عقود بنحو 926 مليون ريال (246.9 مليون دولار) مع شركات للمساهمة في تمويل استيراد عدد من المنتجات الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة، بحسب بيان للصندوق يوم الأحد.

وتولي السعودية اهتمام كبير بتحقيق أمنها الغذائي، وفي سبيل ذلك أطلقت استراتيجيات لتقليل اعتمادها على الإمدادات الغذائية المستوردة، وتستهدف جذب استثمارات بـ 20 مليار دولار في قطاع الصناعات الغذائية.

وبحسب بيان الأحد، تشمل المنتجات الزراعية التي تعاقد صندوق التنمية الزراعية على استيرادها كل من الذرة الصفراء، وفول الصويا، والشعير.

ويأتي توقيع هذه العقود ضمن برامج الصندوق لتعزيز الأمن الغذائي، وتعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية، وضمانا لاستقرار سلاسل الإمداد الغذائية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا