وقعت تونس، يوم الخميس، اتفاق تمويل مع البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 80 مليون دولار (ما يناهز 257 مليون دينار تونسي) لصالح مشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي.

وقالت وزارة الاقتصاد والتخطيط، في بيان، إن هذا التمويل يهدف إلى تحسين الاكتفاء والأمن الغذائي من خلال تأمين مخزون القمح اللين والشعير والأسمدة، ودعم صمود منظومة الحبوب تجاه الصدمات الخارجية والتقلبات المناخية.

وقال وزير الفلاحة التونسي محمود إلياس حمزة، الذي حضر توقيع الاتفاق، إن هذا التمويل سيساعد أيضا في دعم قرابة 100 ألف من صغار الفلاحين للاستعداد للموسم الفلاحي (الزراعي) القادم من خلال توفير الأسمدة الضرورية، والمساعدة في زيادة الإنتاج.

وتواجه تونس تحديات كبيرة على مستوى التزود بالحبوب بسبب تأثيرات الحرب الروسية-الأوكرانية التي أربكت التوازنات المالية الغذائية لتونس من خلال ارتفاع فاتورة شراء المواد الغذائية وخاصة الحبوب.



(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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