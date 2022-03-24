أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" بدء فترة الاكتتاب على طرح نسبته 6.5% من أسهمها في سوق دبي المالي، يوم الخميس، بسعر سهم يتراوح من 2.25 إلى 2.48 درهم إماراتي (0.61 و 0.68 دولار) للسهم الواحد.

ووفقا لبيان من الهيئة، تبدأ فترة الاكتتاب اليوم وتستمر حتى 2 أبريل لاكتتاب الأفراد، وحتى 5 أبريل للمستثمرين، على أن يحدد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنها يوم 6 أبريل.



ومن المتوقع اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي يوم 12 أبريل ، حسب البيان.



من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 7.31 مليار درهم (1.99 مليار دولار) و8.06 مليار درهم (2.19 مليار دولار).



وستتراوح القيمة السوقية للهيئة عند الإدراج بين 112.50 مليار درهم (30.63 مليار دولار) و124.00 مليار درهم (33.76 مليار دولار) ما يجعلها أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي من حيث القيمة السوقية، وفقا للبيان.



والشركة هي المزود الحصري للكهرباء والمياه لسكان إمارة دبي البالغ عددهم 3.5 مليون نسمة والملايين من الزوار الذين يقصدونها سنويا.



وستكون "ديوا" أول جهة حكومية في دبي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، بحسب بيان سابق من الشركة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)

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