ارتفع صافي الربح العائد على المساهمين لشركة موانئ دبي العالمية خلال النصف الأول من العام بنسبة 51.8% على أساس سنوي، بدعم زيادة الإيرادات، وفق القوائم المالية الصادرة يوم الخميس.

وموانئ دبي هي إحدى شركات دبي العالمية، الذراع الاستثمارية للإمارة، ولديها محفظة أصول تتضمن عدد من الموانىء ومناطق الأعمال.

وسجل صافي ربح مساهمي الشركة خلال الستة أشهر الأولى من 2022 نحو 721 مليون دولار، مقابل 475 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات 60.4% خلال نصف العام إلى 7.9 مليار دولار، مدعومة باستحواذات وأداء خدمات الشحن ونمو أحجام البضائع ذات هامش الربح المرتفع، وفقا لبيان الشركة.

(ملحوظة: تستخدم زاوية عربي الأرباح أو الخسائر العائدة على مساهمي الشركة الأم لأنها تعبر بشكل أدق عن أداء الشركة)

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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